Держдеп: Путін не зможе "пережити" Захід, але Конгрес має це довести

Російський президент Володимир Путін не зможе "пережити США чи Захід", Конгрес США має довести, що ця ставка Путіна була "помилковою". Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Радіо Свобода.

"Володимир Путін зробив ставку на те, що він зможе пережити Захід і що Захід ослабне, припинить підтримувати Україну, і що Росія все ще буде готова воювати, і він просто мав пережити нас. Ми це говорили з самого початку, що це була його оцінка.

Але я не вірю в це. І тому я скажу, що з боку цієї адміністрації ми чітко дали зрозуміти, що вважаємо цю ставку неправильною, і ми віримо, що він не переживе Захід і не переживе Сполучених Штатів Америки. І тепер Конгрес Сполучених Штатів має довести, що ця ставка помилкова" , – сказав він 14 грудня під час брифінгу.

Міллер також звернув увагу, що президент Путін під час своєї пресконференції підтвердив, що, попри втрати РФ і руйнування російської економіки, міжнародну ізоляцію Росії, його цілі війни жодним чином не змінилися.

"Він все ще хоче завоювати Україну, і ні від чого, що він мав на меті, він не відмовився, попри те, що його армія була відкинута від початкових цілей, незважаючи на те, як я вже сказав, вони зазнали безліч поразок на полі битви. У нього все ті ж військові цілі, які він мав із самого початку" , – додав представник Держдепу.

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