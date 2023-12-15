NYT: США закликали Ізраїль припинити широкомасштабну кампанію в Газі

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван порадив Ізраїлю в четвер припинити широкомасштабну наземну кампанію в секторі Гази та перейти до більш цілеспрямованої фази у війні проти терористичного угруповання ХАМАС. Про це The New York Times на умовах анонімності повідомили четверо американських посадовців, повідомляє Європейська правда.

За їхніми словами, президент Байден хоче, щоб Ізраїль перейшов до більш точної тактики протягом трьох тижнів або незабаром після цього, про що його радник з нацбезпеки сказав ізраїльським високопосадовцям під чого їх зустрічі.

Вони зауважили, що США пропонують Ізраїлю залучати менші групи елітних сил, які будуть входити та виходити з населених пунктів Гази, виконуючи більш точні місії з пошуку та знищення лідерів ХАМАС, а також порятунку заручників і руйнування тунелів.

Цій інформації передувала заява Байдена про те, що Ізраїль починає втрачати міжнародну підтримку через "невибіркові бомбардування" Гази, що є набагато жорсткішою оцінкою, ніж його попередні публічні висловлювання, в яких він закликав до більшої обережності для захисту цивільного населення.

За словами речника Білого дому Джона Кірбі, Салліван під час зустрічі з ізраїльськими посадовцями говорив про можливий перехід до іншої фази "в найближчому майбутньому", але відмовився вказати часові межі.

Водночас офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу опублікував заяву, де він наголосив, що "Ізраїль продовжуватиме війну доти, поки не досягне всіх своїх цілей".