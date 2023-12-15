40% бізнесу очікує, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Близько 40% українських компаній вважають, що російсько-українська війна закінчиться у 2025 році. Про це свідчить грудневе опитування Американської торговельної палати, повідомляє ЛігаБізнес.

Респондентів – а це 108 керівників та топменеджерів компаній-членів палати – спитали, коли, на їхню думку, закінчиться війна. Відносна більшість ставить на 2025 рік, але ще 24% вірять у кінець активних бойових дій вже у 2024 році.

Ще 17% вважають, що війна триватиме ще п'ять років, а решта 19% відповідей прийшлося на варіанти "важко відповісти", "залежить від підтримки союзників та дій України", 2026-2027 роки, "більше ніж через п'ять років", "через 10 років".

Попри війну, 74% компаній-членів Американської торговельної палати змогли досягти запланованих фінансових результатів у 2023 році.

Опитування показало, що у бізнесу є три головні очікування від держави, які могли б суттєво допомогти компаніям. Це посилення армії та розмінування (24%), реальна та ефективна судова реформа (23%), вирішення ситуації з логістикою на кордонах та морськими перевезеннями (20%).

Інші побажання стосуються пом'якшення валютних обмежень щодо репатріації дивідендів та процентів за зовнішніми кредитами, стабільність і передбачуваність податкового законодавства, чітка та прозора процедура бронювання працівників від мобілізації, розширення страхового покриття політичних ризиків.

Найбільший геополітичний ризик, крім російської агресії, для бізнесу – це майбутні вибори у США, на це вказали 69% респондентів.