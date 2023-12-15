Україні отримає від Німеччини партію "зимової" гумдопомоги на 6 млн євро

Федеральне міністерство внутрішніх справ та МЗС Німеччини надали комплексну гуманітарну допомогу Україні на €6,1 мільйона, що є "найбільшою логістичною операцією в історії Федерального агентства технічної допомоги (THW)", йдеться у спільному пресрелізі щодо гуманітарної допомоги Україні, повідомляє Радіо Свобода.

"За допомогою зимової захисної парасольки, яку ми розмістили над Україною, ми допомагаємо людям пережити люту холодну пору року. Не лише у вигляді систем протиповітряної оборони, а й генераторів, ковдр, наметів та акумуляторів. Разом із THW ми надаємо цієї зими наступні поставки допомоги на суму 6,1 мільйона євро, які вже в дорозі" , - зазначила міністр закордонних справ Анналена Бербок.

За її словами, "мета Росії, щоб при мінус 20 градусах в Україні замерзали водопроводи і люди гинули від холоду".

Міністр внутрішніх справ Ненсі Фазер своє чергою зазначила, що "Німеччина підтримує народ України, якому війна завдає неймовірних страждань".

"Ми хочемо продовжувати допомагати там, де допомога найбільше потрібна. Це гуманітарний імператив. Ми привезли понад 400 вантажів допомоги в Україну… Ми підтримуємо українську пожежну службу, службу порятунку та ліквідації наслідків стихійних лих. Тепер ми доставимо ще 500 електрогенераторів, обігрівачі, намети та житлові контейнери…Це найбільша логістична операція в історії THW" , - сказала очільниця МВС і подякувала багатьом волонтерам.

Транспортування допомоги здійснюється в координації з Федеральним відомством цивільного захисту та допомоги у разі стихійних лих (BBK).

"Наразі THW готується перевезти ще понад 500 електрогенераторів загальною вартістю близько 3,5 млн євро. Мета – допомогти містам і громадам, особливо в прифронтових районах. Для підтримки енергетичної інфраструктури в Україні THW вже придбала понад 1300 потужних генераторів (до 1250 кВА) і 20 акумуляторних блоків. Понад 800 електрогенераторів і 15 акумуляторних блоків вже передано різним партнерам в Україні. Вони використовують їх на теплових електростанціях, насосних станціях, у великих пекарнях і лікарнях" , – йдеться у звіті.

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