ЄС розморозив 5 млрд євро для Польщі

Європейський союз погодився виділити Польщі перший транш розміром 5 млрд євро із європейських фондів відновлення після пандемії, які були заморожені через проблеми з верховенством права в країні. Про це повідомили новий прем'єр-міністр країни Дональд Туск та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Ліга.Фінанси.

Фон дер Ляєн сказала, що Туск пообіцяв зробити верховенство права одним із пріоритетів свого уряду та усунути всі застереження, висловлені протягом останніх років Судом Євросоюзу та Єврокомісією.

"Я також вітаю той факт, що ви виступили з ініціативою приєднання Польщі до Європейської прокуратури" , – сказала вона.

Єврокомісія погодилася виділити Польщі перший транш як аванс – на проєкти з декарбонізації та боротьби зі зміною клімату. Виділення решти грошей залежатиме від прогресу Польщі у виконанні критеріїв програми.

За словами міністерки регіонального розвитку Польщі Катажини Пелчиньскої-Наленч, на цьому фінансування не закінчується. Країна також подала заявку на 6,9 млрд євро в межах програми економічного відновлення Next Generation EU, у Єврокомісії є два місяці на її аналіз та перевірку.

"Нарешті наші гроші зрушили з місця. Цього року – 22 млрд злотих. Ще на 30 млрд вже подано заявку" , – йдеться у Twitter Туска.

Загалом польський план відновлення та стійкості, який фінансується з європейських фондів, передбачає отримання 59,8 мільярда євро (34,5 мільярда євро у вигляді кредитів та 25,3 мільярда євро у вигляді грантів) і охоплює 55 реформ та 56 інвестицій.