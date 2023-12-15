МЗС: Рішення про надання Україні 50 млрд євро "принципово ухвалене"

Міністерство закордонних справ України привітало досягнення на саміті ЄС принципового рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) розміром 50 млрд євро на 2024-2027 роки, повідомляє Європейська правда.

В МЗС заявили, що принципове рішення щодо 50 млрд євро є "чітким сигналом, що фінансова підтримка України з боку Євросоюзу продовжиться".

"Очікуємо на завершення всіх необхідних юридичних процедур в січні 2024 року, які дозволять якнайшвидше отримати відповідне фінансування" , – зазначили у відомстві.

В МЗС уточнили, що 50 млрд євро, що будуть виділені Євросоюзом для України, спрямовуватимуться, зокрема, на підтримку макроекономічної стабільності, відновлення та модернізацію нашої держави, а також прискорення інтеграції в ЄС.

Також в МЗС привітали погодження 12-го пакета санкцій ЄС на саміті і зобов’язання Євросоюзу та його держав-членів і надалі задовольняти нагальні військові та оборонні потреби України, зокрема через Європейський фонд миру (EPF) та Місію військової допомоги, а також через двосторонню допомогу держав-членів.