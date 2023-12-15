ЄБРР виділить Україні 150 млн євро на підтримку енергетичної безпеки – прем'єр
Україна і Європейський банк реконструкції та розвитку підписали угоди, про надання 150 млн євро для підтримки НЕК "Укренерго" для проходження опалювального сезону. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Укрінформ.
"Це вагомий внесок партнерів в українську енергетичну безпеку та стабільне енергоживлення українських споживачів", - наголосив Прем'єр-міністр.
Він зауважив, що у співпраці з ЄБРР також реалізуються проєкти комплексної відбудови та відновлення українських магістральних мереж.
"Вдячні ЄБРР, особисто пані президенту Оділь Рено-Бассо та всім нашим партнерам за підтримку енергетичного сектору України", - зазначив Прем'єр-міністр України.