У ГУР відреагували на заяву Путіна щодо кількості російських солдатів в Україні

Українська військова розвідка запевняє, що російський диктатор Володимир Путін під час пресконференції завищив кількість військових на фронті: не 617 тисяч, а близько 450 тисяч людей воюють проти України, повідомляє Українська правда.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини" 15 грудня.

"Ворог подає викривлені дані, щоб спричинити інформаційний тиск на нашу країну, можливо, продовжити лякати когось за кордоном і додатково мотивувати своє й без того зазомбоване населення.

Це не єдина брехня, яка вчора (14 грудня – ред.) лунала з вуст російського диктатора. В принципі, щоразу, коли він там відкривав рота, він брехав. Але разом із тим російський диктатор вчора зізнався у цілій низці воєнних злочинів і власне заявив, що має намір їх продовжувати.

Стосовно цифри угруповання – зараз понад 450 тисяч (окупантів воює проти України – ред.). Не та цифра, яку вчора озвучила людина, схожа на Путіна. Хіба що він порахував разом всіх ліквідованих загарбників, яких не забрали рашисти з поля бою. В такому ключі могла вийти інша цифра. У цілому – це пропаганда".

Юсов також підтримав думку керівника ГУР Кирила Буданова про те, що станом на зараз у Кремлі не мають планів вести війну у 2025 році. Але додав, що за підсумками 2024 року плани РФ можуть бути скориговані.

Юсов переконаний, що для Росії був би не бажаним сценарій продовжувати війну довше, бо вже наступного року вплив санкцій стане відчутнішим.

Цьому передувало: 14 грудня російський диктатор Володимир Путін на підсумковій пресконференції заявив, що на фронті в Україні нібито знаходяться 617 тисяч російських військових, з них 244 тисяч мобілізованих. Загалом, за словами Путіна, залучено 300 тисяч мобілізованих і 486 тисяч "добровольців".