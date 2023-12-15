Зеленський звернувся до чиновників та закликав працювати на перемогу України

Президент Володимир Зеленський звернувся до українських чиновників із закликом більше працювати над перемогою України. Він заявив, що тепер ретельніше буде контролювати ситуації в областях та громадах, повідомляє РБК-Україна.

Про це президент заявив на засіданні Конгресу українських громад.

За його словами, він планує приділити максимальну увагу ситуації на місцях у різних областях та громадах. Президент наголосив, що життя держави та людей є тим життям, яке необхідно захищати від агресії РФ.

"І якщо хтось на якійсь посаді, чи то в державній службі, чи в органах місцевого самоврядування, вважає що війна вона десь там, а він може займатись іншим пріоритетним питанням - це велика помилка яку треба виправити і яку ми виправимо. Вважаю що ми всі повинні бути дорослими і розуміти чим ми займаємось на місцях і що немає відокремлених громад" , - сказав Зеленський.

Президент також зауважив, що через питання війни та євроінтеграції України багато часу не звертав увагу саме на ситуацію в областях. Однак він заявив, що тепер це зміниться.

"Тому буду звертати, але прошу вас не давати мені можливості витрачати час на таку діяльність. Все ж хочеться, щоб все було зроблено для нашої перемоги... Дуже вас прошу не відволікати нас від війни, це велике прохання, не до всіх, але є саме такі люди. Головна задача - оборона нашої держави. Якщо хтось не знає що відбувається на фронті і забув хто наш сусід - я хочу нагадати оборона на першому місці, люди цього не забудуть. Тому захист - обов'язок кожного" , - підкреслив він.

Справи про корупцію серед нардепів

Нагадаємо, цій новині передувало те, що НАБУ і САП піймали чинного народного депутата України Андрія Одарченка на спробі підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Він пропонував голові Держагентства відновлення Мустафі Наєму хабар у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тисяч доларів.

В обмін на це нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об'єкта інфраструктури.

На початку листопада правоохоронці прийшли з обшуками до Дубінського у рамках іншої справи. З'ясувалося, що нардеп організував схему для виїзду за кордон родича його дружини. Той мав перегнати елітне авто Дубінського з Молдови до Відня.

Пізніше Служба безпеки України повідомила про підозру Дубінському ще й у державній зраді. За інформацією правоохоронців, нардеп міг входити до складу злочинної організації, яку сформувало російське Головне розвідувальне управління.

Наразі Дубінський перебуває у СІЗО. Нещодавно нардеп заявив, що його побили у слідчому ізоляторі, але поліція не підтвердила цього факту.