У російському Курську лунають вибухи: губернатор повідомляє про БпЛА
Губернатор російської Курської області Роман Старовойт заявив, що в небі над Курськом ППО начебто збила 4 безпілотники, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє губернатор Курської області Роман Старовойт, російське Міноборони, місцеві пабліки.
Старовойт пише, що в небі над містом працює ППО, закликає росіян зберігати спокій.
Міноборони РФ повідомило, що нібито о 18:40 "черговими засобами ППО над територією Курської області знищено ще чотири безпілотні літальні апарати".