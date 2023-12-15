Close button

У російському Курську лунають вибухи: губернатор повідомляє про БпЛА

У російському Курську лунають вибухи: губернатор повідомляє про БпЛА
Фото: Скріншот

Губернатор російської Курської області Роман Старовойт заявив, що в небі над Курськом ППО начебто збила 4 безпілотники, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє губернатор Курської області Роман Старовойт, російське Міноборони, місцеві пабліки.

Старовойт пише, що в небі над містом працює ППО, закликає росіян зберігати спокій.

Міноборони РФ повідомило, що нібито о 18:40 "черговими засобами ППО над територією Курської області знищено ще чотири безпілотні літальні апарати".

Новини

Популярні теми форуму

analytics