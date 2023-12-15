Литва передала Україні нову партію військової допомоги

Міноборони Литви повідомило про передачу Україні нової партії військової допомоги, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Литовська армія доставила в Україну кілька мільйонів патронів та кілька тисяч боєприпасів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності. А також – близько тисячі розкладних ліжок.

"Ми чуємо нагальні запити України і продовжуємо нашу підтримку відповідно до висловлених потреб. Ми активно заохочуємо наших союзників робити те саме", – заявив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Окрім постійної передачі військової техніки та спорядження, Литва також активно тренує українських солдатів, забезпечує лікування та реабілітацію українців, готує експертні консультації, виділяє кошти до міжнародних фондів підтримки України.

Литва вже розробила довгостроковий план підтримки. На 2024-2026 роки передбачено новий пакет військової підтримки України на 200 мільйонів євро.

Також у п’ятницю стало відомо, що Литва відремонтувала для Збройних Сил України перші бойові танки Leopard 2, які зазнали ушкоджень під час бойових дій.

А в четвер уряд Естонії схвалив надання довгострокової військової допомоги Україні для захисту від російської агресії.