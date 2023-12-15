Окупанти повідомляють про масовану атаку безпілотників на Крим (Оновлено)

У тимчасово окупованому Криму повідомляли про численні вибухи, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Розважаєв та Міноборони РФ написали про роботу ППО по безпілотниках, повідомляє Українська правда.

Про це поовiдомляють Крим.Реалії, паблік Кримський вітер, Розважаєв у Telegram, Міноборони РФ.

Кореспондент "Крим.Реалії" повідомив, що у центральній частині Севастополя було чутно кілька пусків реактивних бомбометів, після того у місті пролунав гучний вибух із району входу в головну бухту Севастополя.

Так званий "губернатор" Розважаєв написав, що російська ППО збила начебто один безпілотник і "пошкоджень інфраструктури не зафіксовано".

Крім того, телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляє про два вибухи в Джанкої. Там перекрили рух через пункт пропуску "Джанкой".

Оновлено: Пізніше Крим.Реалії повідомили з посиланням на місцевих жителів, що в районі між Чорноморським та Міжводним працює російська ППО. Також про роботу ППО пишуть в районі Генічеська.

Оновлено о 21:45: Міноборони РФ повідомило, що російська ППО за 2 години начебто збила над Кримським півостровом "26 українських літальних апаратів".

Передісторія:

Увечері 15 грудня губернатор російської Курської області Роман Старовойт заявив, що в небі над Курськом ППО начебто збила 4 безпілотники.