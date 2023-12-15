Системи безпеки в ТРЦ та поліція в школах: на українців чекають нововведення
Система безпеки у кожному населеному пункті України - це одне із базових питань під час війни та після її завершення, повідомляє РБК-Україна.
Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на засіданнi Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.
Клименко зауважив, що безпекові проєкти в громадах стали однією з тем Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.
Він повідомив, що наразі готується кілька проектів з убезпечення кожного міста в Україні. Зокрема міністерство проводить заходи, що забезпечать:
- контроль за обігом зброї,
- функціонування блокпостів,
- робота кримінальної поліції.
Охорона в школах та ТЦК
Клименко заявив, що 500 поліцейських вже найближчим часом нестимуть службу у закладах освіти. Вони забезпечать охорону правопорядку, взаємодію з адміністраціями шкіл, пропускний режим.
"Також за завданням президента готуємось створити системи безпеки у місцях скупчення людей - торгових центрах, об’єктах інфраструктури, в закладах охорони здоров’я", - повідомив міністр.
Він також розповів, що у населених пунктах мають запрацювати центри безпеки, в яких перебуватимуть поліцейські, рятувальники, медики.
"Це посилить комунікацію між екстреними службами, дозволить швидше реагувати на виклики та надавати допомогу громадянам", - додав Клименко.
Робота з ветеранами
"Особлива увага до ветеранів війни. Разом із місцевими органами влади маємо приділити достатню увагу кожному Герою, який повертається з фронту. Це реабілітація, соціальна підтримка, адаптація до мирного життя", - наголосив він.
Клименко зауважив, що попереду ще дуже багато роботи та викликів. Проте безпечну країну ми створюємо вже сьогодні.
Нагадаємо, раніше глава МВС повідомив, що в Україні починають покращувати безпеку дітей у дитсадках, школах та університетах.
Він пояснив, що посилювати безпеку будуть за допомогою поліцейських, які працюватимуть у навчальних закладах. Також у школах встановлять металошукачі.
За словами Клименко, в Україні скоро стартуватиме набір поліцейських для роботи у навчальних закладах.