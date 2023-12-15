ЗМІ: Фінляндія знову закрила пункти пропуску на кордоні з Росією

Відкриті напередодні пункти пропуску Ваалімаа і Ніірала на кордоні Фінляндії з Росією офіційно закриті до 14 січня, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Пункти пропуску на східному кордоні Ваалімаа і Ніірала були закриті о 20.00. Це рішення уряду діє до 14 січня 2024 року.

Сьогодні 230 прохачів притулку без належних документів прибули до Фінляндії з боку Росії.

Уряд вирішив 14 грудня відкрити два прикордонні пункти на східному кордоні: МАПП Вааліма і МАПП Ніірала. Однак у перший же день з боку Росії прибули понад 100 прохачів притулку, після чого влада закрила східний кордон на місяць.

Згідно з опитуванням, кроки фінського уряду на кордоні з Росією зміцнили у фінів відчуття національної безпеки.