У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті надвечір 15 грудня

За добу 15 грудня на фронті відбулось 82 бойових зіткнення, РФ завдала 2 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснила 17 обстрілів з РСЗВ, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 15 грудня.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника".

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак окупантів в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога східніше Тернів, Ямполівки Донецької області та Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 15 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку загарбники безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. Українські захисники відбили 17 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 - східніше Степового, південніше Сєверного та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника західніше Новопокровки та південніше Роботиного Запорізької області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.