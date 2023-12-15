В Україні оголосили у розшук главу РПЦ Кирила

Служба безпеки України (СБУ) оголосила у розшук патріарха Російської православної церкви Володимира Гундяєва (Кирила), повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчить база розшуку Міністерства внутрішніх справ.

Патріарха РПЦ обвинувачують за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також за ч. 2 ст. 437 ККУ — ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій.

У базі вказана дата "зникнення" Кирила — 11 листопада, а місцем зникнення зазначена столиця РФ Москва.

У базі МВС також вказано, що обраний запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки та Офісу генерального прокурора зібрали велику доказову базу на Володимира Гундяєва, який сприяє збройній агресії РФ і заперечує воєнні злочини окупантів. Йому оголосили підозру ще на початку листопада.

За даними слідства, московський патріарх входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва РФ та публічно підтримує повномасштабну війну Росії проти України.

Кирило активно сприяє поширенню російської пропаганди, для чого масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території РФ, а також представників підконтрольної УПЦ МП в Україні.

Раніше у СБУ казали, що, окрім двох вже зазначених статей, Гундянєва підозрюють і за ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).