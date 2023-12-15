Повітряні сили: В Україну залетіли кілька груп російських ударних БпЛА (Оновлено)

Територією України рухаються групи ударних безпілотників ворога, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

За інформацією військових, наразі БпЛА летять з Запорізької області в напрямку Дніпропетровщини.

Ще декілька груп ударних дронів рухаються з північно-східного напрямку на Краснопільський район Сумської області.

Оновлено: Повітряні сили повідомили про напрямки груп ворожих безпілотників у Сумській області: в Охтирському районі курсом на Полтавщину; в Лебединському районі у західному напрямку.

Пізніше військові повідомили про такий рух ударних БпЛА:

1. Декілька груп в Лубенському районі Полтавської області, курсом на захід (Київщина/Черкащина).

2. БпЛА в районі Запоріжжя.

3. З Миколаївщини в напрямку Кіровоградської області.

4. З Херсонської області в напрямку Миколаївщини.

5. У східній частині Чернігівської області в західному напрямку.

Що передувало: В ніч на п’ятницю російські війська запустили по Україні 14 дронів-камікадзе. Безпілотники типу Shahed вилетіли з району Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю РФ.

Повідомлялося, що всі 14 ворожих безпілотників було збито мобільними вогневими групами Повітряних сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей.