Повітряні сили: В Україну залетіли кілька груп російських ударних БпЛА (Оновлено)
Територією України рухаються групи ударних безпілотників ворога, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
За інформацією військових, наразі БпЛА летять з Запорізької області в напрямку Дніпропетровщини.
Ще декілька груп ударних дронів рухаються з північно-східного напрямку на Краснопільський район Сумської області.
Оновлено: Повітряні сили повідомили про напрямки груп ворожих безпілотників у Сумській області: в Охтирському районі курсом на Полтавщину; в Лебединському районі у західному напрямку.
Пізніше військові повідомили про такий рух ударних БпЛА:
1. Декілька груп в Лубенському районі Полтавської області, курсом на захід (Київщина/Черкащина).
2. БпЛА в районі Запоріжжя.
3. З Миколаївщини в напрямку Кіровоградської області.
4. З Херсонської області в напрямку Миколаївщини.
5. У східній частині Чернігівської області в західному напрямку.
Що передувало: В ніч на п’ятницю російські війська запустили по Україні 14 дронів-камікадзе. Безпілотники типу Shahed вилетіли з району Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю РФ.
Повідомлялося, що всі 14 ворожих безпілотників було збито мобільними вогневими групами Повітряних сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей.