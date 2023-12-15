У ЄС можуть переглянути механізми ухвалення рішень через поведінку Орбана

Після накладання вето прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном на виділення Україні 50 млрд євро фінансової допомоги від Європейського Союзу, серед країн-членів все частіше лунають вимоги відмовитись від принципу одностайності при ухваленні рішень, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив член Ради Безпеки Київського безпекового форуму, депутат Європейського парламенту, прем’єр-міністр Литви у 1999-2000 та 2008-12 роках Андріус Кубіліус під час онлайн-дискусії КБФ, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Він зазначив, що висловлювання та поведінка Віктора Орбана є неприйнятними і серйозно підривають не лише українське питання, але, власне, і єдність Європейського Союзу.

"Тут питання не лише в персоналії Віктора Орбана, а в тому, що в угоді ЄС сказано, що важливі рішення в Європейському Союзі, які зокрема стосуються зовнішньої політики, мають базуватися на основі консенсусу. Отже, кожна країна має право вето. І різниця між такими країнами як Литва, Німеччина – ми не дозволяємо собі використовувати це право вето в такий спосіб, як це робить Угорщина" , — наголосив євродепутат.

Андріус Кубіліус підкреслив, що право вето може бути застосовано, коли національні інтереси окремої країни дійсно потрапляють під загрозу.

"Але не можна вдаватися до шантажу і грати в якісь ігри з цим правом вето. Є чимало вимог в ЄС змінити цей договір і відійти від цього права" , — резюмував Кубіліус.

Нагадаємо, напередодні ЄС не зміг схвалити виділення 50 мільярдів євро для України через чергове вето прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Пізніше Орбан заявив, що нібито готовий підтримати виділення Євросоюзом 50 млрд євро Україні, якщо Будапешт отримає всі заморожені Єврокомісією кошти.