СБУ пояснила останні візити з ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
В Службі безпеки України заявили, що разом із підрозділами МВС та Міграційної служби проводять у Києві контрдиверсійні безпекові заходи, повідомляє Українська правда.
Про це говорить коментар пресслужби СБУ, розісланий ЗМІ.
"В рамках перевірки громадських закладів, яка відбувається вже третій день поспіль, перевіряються особи, потенційно причетні до протиправної діяльності.
Одночасно з цим представники ТЦК проводять перевірку військовозобовʼязаних громадян України, котрі можуть порушувати правила військового обліку".
Останніми днями в соцмережах з'явилися дописи свідків візитів спецслужби та міграційників до ресторанів столиці.
У Telegram зокрема з’явилося відео з ресторану "Веранда", на якому видно правоохоронців, що спілкуються з відвідувачами.