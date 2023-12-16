FT: Країни G7 наблизилися до вирішення питання конфіскації активів РФ

Країни "Великої сімки" наблизилися до конфіскації російських активів для їхньої передачі Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, Сполучені Штати, які раніше публічно не підтримували конфіскацію, заявили союзникам по групі, що знайшли спосіб вилучення коштів "відповідно до міжнародного права".

"Члени G7 можуть конфіскувати суверенні активи Росії як контрзаходи, щоб спонукати Росію завершити агресію" , - йдеться в документі США, поширеному в комітетах G7.

На думку авторів документа, вторгнення РФ в Україну означає, що конфіскація активів може стати "законним контрзаходом тих держав, які постраждали як особливо порушені російським порушенням міжнародних прав".

США вважають, що тема конфіскації російських активів може стати предметом обговорення лідерів G7 на зустрічі, яка запланована на 24 лютого 2024 року.

Глава МЗС Британії Девід Кемерон також заявив про існування "законного шляху" для конфіскації російських активів. Він пропонував діяти разом із США, якщо інші союзники не будуть готові до цього.

Використання заморожених активів РФ

Протягом кількох місяців європейські чиновники вивчали засоби вилучення доходів від російських активів, заблокованих після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Україна разом із міжнародними партнерами працює над створенням механізму, який дозволить конфіскувати заморожені російські активи, зокрема державні, у країнах-союзниках. Ці кошти мають бути спрямовані на відновлення України. Йдеться майже про 500 млрд доларів.

Bloomberg раніше писало, що в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро активів. Свої пропозиції також розробляє Єврокомісія.

Також повідомлялося, що Бельгія створить для України спеціальний фонд у розмірі 1,7 млрд євро. Його наповнять податками із заморожених у Бельгії російських активів.