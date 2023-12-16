ISW: Росіяни незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
15 грудня російські війська продовжували локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки та досягли там підтверджених успіхів, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Російські війська 15 грудня продовжували локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута і досягли підтверджених успіхів. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 грудня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).
Російські джерела все частіше характеризують локалізовану російську наступальну операцію навколо Бахмута як операцію з оточення Часового Яру (12 км на захід від Бахмута). Російські військові блогери охарактеризували російські атаки на захід від Бахмута в районі Богданівки та Хромового та на південь від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки, як організований наступ на Часів Яр.
Вони також зазначали, що оточити Часів Яр буде складно через великі українські укріплення та розташування населеного пункту на тактичній висоті. ISW оцінює, що російські сили знаходяться щонайменше за дев'ять кілометрів від Часів Яр.
15 грудня російські війська продовжували наступ у районі Авдіївки і просунулися. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 грудня, показують, що російські війська просунулися поблизу Степового (3 км на північ від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).
Російські військові блогери стверджували, що російські війська просунулися поблизу залізничної лінії на північ від Степового і нещодавно захопили позиції в лісовій зоні на північ від Степового.
Російські війська 15 грудня продовжували наступальні операції на захід і південний захід від міста Донецька і досягли підтверджених успіхів. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 грудня, показують, що російські війська просунулися в західній Мар’їнці (на захід від міста Донецьк).
Українські та російські джерела заявили, що українські війська завдали удару по окупованому Маріуполю Донецької області 14 грудня. На геолокаційних кадрах, опублікованих 14 і 15 грудня, видно потужну пожежу в двох місцях Маріуполя, включно з ТЦ "Порт Сіті". Радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко заявив, що другий український удар завдано торговому центру "Порт-Сіті", де російські війська зберігали військову техніку, в тому числі компоненти системи ППО.
Ключові висновки ISW за 15 грудня:
- Німецьке видання BILD посиланням на дані розвідки та джерела заявило 14 грудня, що Росія планує окупувати українську територію за межами чотирьох незаконно анексованих українських областей протягом 2024-2026 років.
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав Україну почати переговори з Росією краще швидше, ніж пізніше.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 15 грудня опублікував статтю під назвою "Шлях до перемоги в України є", у якій він стверджує, що українські військові цілі залишаються здійсненними, незважаючи на все більш песимістичні дискусії на Заході.
- Російські війська завдали серії ракетних і безпілотних ударів по Україні в ніч з 14 на 15 грудня.
- Влада Фінляндії знову закрила пункти пропуску на кордоні Фінляндії з Росією 15 грудня на тлі продовження російської гібридної війни з організації штучної мігрантської кризи.
- Німеччина оголосила про нові пакети військової та гуманітарної допомоги Україні 14 грудня.
- Російські війська продовжували наступальні дії в районі Куп’янська, на північному сході та поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі кордону Донецької і Запорізької областей, на заході Запорізької області та підтвердили наступ на кількох напрямках.
- 14 грудня кремлівське інформаційне агентство ТАСС повідомило, що спецпідрозділи "Гром" (елітні спецпідрозділи МВС Росії по боротьбі з наркотиками) повністю переходять у підпорядкування Росгвардії на початку 2024 року.
- Президент Росії Володимир Путін підкреслив намір Росії побудувати високошвидкісну залізницю в окупованій Україні через кілька годин після того, як українські партизани пошкодили ключову залізничну лінію в окупованій Запорізькій області.