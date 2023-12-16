КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків

У ніч на 16 грудня ворог атакував столицю баражуючими боєприпасами "Shahed". БпЛА атакували групами, хвилями і з різних напрямків - протиповітряна оборона знищила всі ворожі цілі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив начальник КМВА Сергій Попко у Telegram.

Він також наголосив, що внаслідок роботи ППО та падіння уламків в місті ніхто не постраждав.

Начальник КМВА зауважив, що це вже шоста повітряна атака на Київ з початку місяця.

Оскільки ворог посилив повітряні удари по головному місту країни, Попко просить усіх киян не нехтувати сигналами повітряної тривоги і завжди дотримуватися правил безпеки.

"Судячи із застосованого озброєння, ворог наче повернувся до тактики зразка травня 2023. Тоді рашисти постійно змінювали, комбінували, чергували види і типи засобів повітряного ураження. Такий саме сценарій кияни відчули у першій половині грудня. Ударні БпЛА, крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників, "Іскандери", "Кинджали" летять на Київ по черзі, змінюючи один одного".