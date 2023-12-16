Bild: Росія має план окупації України до 2026 року

Німецьке видання Bild з посиланням на розвідувальні дані та джерела пише про те, що Росія планує окупувати українську територію за межами чотирьох незаконно вже анексованих українських областей протягом 2024-2026 років. ISW зауважив, що ці цілі збігаються з поточними локальними наступальними операціями російських загарбників, повідомляє Українська правда.

Про це пише Bild, ISW.

Bild заявила, що Росія планує захопити всю територію Донецької та Луганської областей і до річки Оскіл у Харківській області до кінця 2024 року

Інститут вивчення війни зауважив, що ці цілі збігаються з поточними локальними наступальними операціями Росії в Донецькій, Луганській та Харківській областях.

За інформацією Bild, Росія також планує захопити значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, включно з містом Харків, якщо це буде можливо, у 2025 та 2026 роках.

Bild з посиланням на інсайдерське джерело також заявив, що Росія планує окупувати значну частину східної України, розташовану на схід від річки Дніпро, протягом наступних 36 місяців.

Окрім цього, Росія планує утримувати нинішню лінію фронту в Херсонській області вздовж річки Дніпро і стурбована лише тим, щоб не допустити просування українських сил на півдні України в напрямку окупованого Криму.

Bild заявила, що плани Росії ґрунтуються на мобілізації російської оборонно-промислової бази, щорічних втратах близько 100 000 військовослужбовців у виснажливих наступальних операціях, а також на можливому обранні нового президента США у 2024 році, який різко скоротить або припинить військову підтримку України.

Bild повідомила, що джерело, знайоме з результатами розвідки, заявило, що Кремль планує покладатися на "фіктивні переговори", продовжуючи проводити наступальні операції, подібно до того, як Росія вела переговори про Мінські угоди в 2015 році, в той час як російські військові продовжували окупувати додаткові українські населені пункти.

Інститут вивчення війни зауважує, що Bild раніше опублікувала в основному точні дані розвідки про плани Росії щодо повномасштабного вторгнення в Україну в грудні 2021 року. Тоді прогнозувалося, що Росія нападе на Україну на півдні з Криму, з контрольованої Росією території на сході України та з півночі. Щоправда газета прогнозувала напад наприкінці січня або на початку лютого 2022 року.

ISW зауважив, що не може самостійно перевірити достовірність звітів Bild, але інформація про плани Росії щодо війни в Україні до 2026 року відповідає підготовці Росії до тривалих військових дій.

Російське військове командування здійснює довгострокову реструктуризацію і розширення з метою формування стратегічних резервів, і Росія поступово мобілізує свої збройні сили для ведення тривалої війни.

На думку військових аналітиків, повідомлення про середньо- і довгострокові плани Росії щодо окупації території за межами чотирьох незаконно анексованих територій також є правдоподібними з огляду на те, що російські офіційні особи, в тому числі президент Росії Володимир Путін, останнім часом повернулися до експансіоністської риторики, а російські війська продовжують наступальні операції з метою розширення своїх позицій в Харківській області.

Окрім цього, російські офіційні особи зробили заяви про намір Росії окупувати та анексувати додаткову українську територію за межами нинішньої лінії фронту.

Нещодавно ISW оцінив, що раптове припинення західної допомоги, ймовірно, рано чи пізно призведе до краху здатності України стримувати російських військових, і за такого сценарію російські війська можуть, зрештою, просунутися аж до західного українського кордону.