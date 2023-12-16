Окупанти вночі атакували Україну 31 дороном, майже всі збиті
У ніч на 16 грудня російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 31 БпЛА типу Shahed-136/131, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Генштаб ЗСУ у Facebook, Повітряні сили.
Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 30 ударних дронів.
Повітряні сили підтвердили інформацію про збиття 30 з 31 "Шахеда".
За їхніми даними, противник атакував з трьох напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Сеща, Курськ.
Знищені 30 "шахедів" в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.