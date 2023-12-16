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Окупанти вночі атакували Україну 31 дороном, майже всі збиті

Окупанти вночі атакували Україну 31 дороном, майже всі збиті
Фото: twitter

У ніч на 16 грудня російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 31 БпЛА типу Shahed-136/131, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Генштаб ЗСУ у Facebook, Повітряні сили.

Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 30 ударних дронів.

Повітряні сили підтвердили інформацію про збиття 30 з 31 "Шахеда".

За їхніми даними, противник атакував з трьох напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Сеща, Курськ.

Знищені 30 "шахедів" в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.

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