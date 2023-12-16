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Маріупольські партизани підірвали авто з російським офіцером - Андрющенко

Маріупольські партизани підірвали авто з російським офіцером - Андрющенко
Фото: Андрющенко

Маріупольський Спротив підірвав автівку російського військового офіцера одного з кавказьких підрозділів, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Андрющенко у Telegram.

За даними Андрющенка, авто підірвали з офіцером на вулиці Нестерова у Приморському районі. Той у лікарні.

"Сам підрив стався синхронно з Маріупольською Бавовною, що дозволило скрити його від уваги поліцаїв та ФСБ до госпіталізації...
Спротив переказує окремий привіт всім власникам авто з "Z" на автівці. Наступна машина може бути ваша".

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