Маріупольські партизани підірвали авто з російським офіцером - Андрющенко
Маріупольський Спротив підірвав автівку російського військового офіцера одного з кавказьких підрозділів, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Андрющенко у Telegram.
За даними Андрющенка, авто підірвали з офіцером на вулиці Нестерова у Приморському районі. Той у лікарні.
"Сам підрив стався синхронно з Маріупольською Бавовною, що дозволило скрити його від уваги поліцаїв та ФСБ до госпіталізації...
Спротив переказує окремий привіт всім власникам авто з "Z" на автівці. Наступна машина може бути ваша".