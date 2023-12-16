У Литві натякнули Угорщині, що їй слід залишити Євросоюз

Угорщині варто покинути Європейський союз, якщо вона не готова підтримати солідарність та взаємну довіру з іншими членами блоку, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook-сторінка постійного представника Литви у Європейському Союзі Арнольдаса Пранцкевічюса.

Як відзначив представник Литви у ЄС, усі лідери країни блоку привітали результати останнього саміту, окрім прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який вихвалявся своїми "досягненнями" щодо "вето на додаткові гроші для України й на перегляд MFF".

"Я дуже хочу побажати цій державі-члену (Угорщині, - ред.) ніколи не пережити війну, яку зараз переживає народ України, щоб її міста не бомбардували, а громадяни не гинули, щоб її території ніколи не були окуповані державою-агресором. Я бажаю їй ніколи не просити солідарності в інших і ніколи не відчувати вето союзників на життєво важливу допомогу в часи найбільшої потреби. ЄС сильний завдяки солідарності та взаємній довірі. Якщо ви не готові розділити щось із цього, є лише одне правильне рішення: вийти з нього" , - заявив Пранцкевічюс.

Позиція Угорщини щодо вступу України до Європейського союзу

Раніше Угорщина погрожувала блокувати всі переговори, пов'язані зі вступом України до ЄС. На тлі цього президент Володимир Зеленський, під час візиту до Аргентини, зміг поспілкуватись Орбаном напередодні саміту лідерів ЄС. За його словами, розмова була відвертою і стосувалася європейських справ двох держав.

Під час саміту, Єврорада все ж вирішила відкрити переговори щодо вступу України.

50 млрд євро для України

Раніше Єврокомісія запропонувала виділити Україні фінансову допомогу у розмірі 50 млрд євро до 2027 року. 14 грудня, лідери країн ЄС обговорили цю ініціативу на саміті у Брюсселі, втім, 15 грудня, Угорщина наклала вето на рішення, попри підтримку інших 26 членів блоку.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не схвалить таке рішення, допоки блок не виплатить усі призначені для його країни кошти, які були заморожені.