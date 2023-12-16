У Пекіні зіштовхнулися два потяги: травмувалися більше 500 людей

У Пекіні через снігопад зіткнулись 2 потяги метро. 515 людей потрапили до лікарні, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише Associated Press.

Напередодні під час сильного снігу в китайській столиці — Пекіні, на слизьких коліях зіткнулися два наземні потяги метрополітену. Як повідомляють у виданні, слизькі колії змусили провідний поїзд автоматично загальмувати. Тим часом потяг, який слідував за ним, був на спуску й не зміг вчасно зупинитися. Саме це і спричинило зіткнення.

Associated Press зазначає, що усіх пасажирів евакуювали. З них 515 людей шпиталізували, зокрема 102 із переломами кісток.У лікарнях залишалися зараз ще 67 людей.