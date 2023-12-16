Мер Лондона відмовився передати Києву авто, які здали на брухт

Мер Лондона Садік Хан відмовився передати на прохання Київського міського голови Віталія Кличка автомобілі, які здали жителі британської столиці в межах програми боротьби зі шкідливими викидами, повідомляє Європейська правда.

Про це стало відомо газеті The Telegraph.

У Лондоні діє програма ULEZ (Ultra Low Emission Zone), згідно з якою автомобілісти можуть отримати одноразову виплату у розмірі 2000 фунтів стерлінгів, якщо здають на металобрухт авто, що не відповідає екологічним вимогам, або ж платять щоденний збір у 12,5 фунта стерлінгів.

У вересні Кличко звернувся до Хана з листом після ознайомлення зі схемою ULEZ, запропонувавши передати частину авто Україні. Він сказав, що цей крок матиме "величезний потенціал" і може бути використаний у "різноманітних сферах для порятунку життів і транспортування".

12 гружня мер Лондона відповів Кличку, що не дозволить втілити цю пропозицію, оскільки вона не відповідає "юридичному порогу", який вимагає, щоб схема утилізації ULEZ принесла користь лондонцям з "економічного, соціального та екологічного погляду".

Як зауважує The Telegraph, під дію програми підпадають, як правило, повнопривідні авто й пікапи, які "вкрай необхідні на передовій" в Україні.

Рішення Садіка Хана вже розкритикували кандидатка в мери Лондона від консерваторів Сьозен Холл та учасник волонтерської ініціативи Car for Ukraine Річард Лофтхаус.

Нагадаємо, в Латвії із середини лютого діє закон, який дозволяє передавати Україні автомобілі, конфісковані у п'яних водіїв.