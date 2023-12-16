Росія перекидає штурмовиків на Куп'янський напрямок – Фітьо
Ворог перекидає резерви штурмових батальйонів на Куп'янський напрямок, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив начальник служби зав’язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо в телеефірі.
"Наразі ворог веде активні штурми з метою захоплення Куп’янська — важливого логістичного центру, який може стати плацдармом для наступу на захід, в сторону неокупованої України", — розповів Фітьо.
Ворог зараз перекидає туди резерви штурмових батальйонів, щоб таким чином компенсувати втрати. Військовий уточнив, що ворог активно використовує для наступу як техніку, так і людський ресурс.
"Звичайно техніку більше бережуть, а людський ресурс для них ролі не відіграє. Кидають своїх людей на штурми, розвідку боєм та просто "м'ясні штурми", — додає Фітьо.