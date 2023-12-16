У Міноборони очікують від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Міністр оборони Рустем Умєров взяв участь у засідання Конгресу місцевих та регіональних влад та заявив, що очікує від влади на місцях більшого сприяння мобілізаційній роботі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють у Міноборони.

Зазначається, що Конгрес провели під головуванням президента та за участі голови Верховної Ради, премʼєр-міністра, голови ОП, членів уряду, депутатів, керівників ОВА, представників органів місцевого самоврядування.

"Маємо змінити підходи до підготовки військовозобов’язаних до військової служби та населення до національного спротиву. Усі наші люди мають бути навчені та підготовлені.

Очікуємо від них (органів місцевого самоврядування – ред.) ще більшого сприяння мобілізаційній роботі.