Італійський президент Серджо Матарелла вважає, що велика кількість конфліктів у світі – від України до Гази – дозволяє говорити про "фрагментовану світову війну", виходом із якої може бути лише зміцнення багатосторонніх інституцій, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав у п’ятницю на нараді з послами Італії.

Матарелла нагадав, що минуле звернення до послів завершив надією "на відновлення справедливого миру для України", якого, на жаль, не відбулось – натомість "більше інших регіонів нашої планети перебувають у більш нестабільному стані, ніж торік".

Серед них він перелічив Африку з низкою криз, передусім у регіоні Сахель та Судані, а також напад терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль у жовтні. Президент Італії нагадав і про інші кризові регіони й країни, де немає настільки активних бойових дій, як-то Афганістан.

"Неможливо не визнати далекоглядність Понтифіка Франциска, який ще десять років тому вперше заговорив про "фрагментовану світову війну"… "Фрагментована світова війна" призводить до фрагментованого світу", – вважає Матарелла.

На думку італійського президента, виходом із ситуації, що склалась, має бути "плідна структурна реформа мультилатералізму".

"Від Організації Об'єднаних Націй до Світової організації торгівлі, від Всесвітньої організації охорони здоров'я до режиму контролю над ядерною зброєю – ці та інші інституції потребують оновлення та зміцнення. Ми всі розплачуємося за їхні недоліки", – сказав він.

Паралельно він закликав до інституційної реформи Європейського Союзу, який паралельно з розширенням повинен стати здатним "ефективно й швидко реагувати на виклики нашого часу, пропонуючи приклад спільноти, яка за допомогою діалогу і переговорів робить ще більший внесок у справу міжнародного миру і співробітництва".

Минулого місяця американський сенатор-республіканець Піт Рікеттс заявив, що США та союзники повинні допомогти Україні зупинити президента РФ Владіміра Путіна, адже в іншому випадку це призведе для більшої ціни для Сполучених Штатів.