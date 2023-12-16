Британська розвідка оцінила кібератаку на мобільного оператора "Київстар"

Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії вважає кібератаку на українського мобільного оператора "Київстар" однією з найдеструктивніших подібних операцій з початку повномасштабного вторгнення РФ, повідомляє Європейська правда.

Про таке йдеться в огляді британської розвідки за суботу, 15 грудня.

В огляді нагадують, що 12 грудня найбільший оператор мобільного зв'язку в Україні "Київстар", який забезпечує мобільним зв'язком та домашнім інтернетом понад половину населення, зазнав кібератаки. Її наслідки тривали щонайменше дві доби.

Серед іншого, користувачі залишилось без мобільного зв'язку та можливості користуватися інтернетом. Кібератака також вивела з ладу сирени повітряної тривоги, деякі банки, банкомати й торгові термінали.

"З огляду на те, що постраждали українські урядові ресурси та екстрені служби, цей інцидент, ймовірно, є однією з наймасштабніших деструктивних кібератак на українські мережі з початку повномасштабного російського вторгнення", – підсумовують у британській розвідці.

Нагадаємо, гендиректор "Київстару" Олександр Комаров заявив, що російські хакери вразили кіберзахист оператора через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.

Станом на суботу "Київстар" повністю відновив послуги голосового зв’язку, мобільного й домашнього інтернету.