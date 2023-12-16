У ЦАХАЛ прокоментували загибель ізраїльських заручників, яких помилково вбили
Троє ізраїльських заручників, які були вбиті в п'ятницю солдатами Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в Газі, були без сорочок і розмахували білим прапором, коли в них стріляли, повідомляє Українська правда.
Про це заявив представник ЦАХАЛ у коментарі CNN.
Представник ЦАХАЛ назвав вбивство трьох заручників "трагічною, трагічною подією" і порушенням правил ведення вогню ЦАХАЛ.
За його словами, троє чоловіків вийшли з будівлі "в десятках метрів від позиції наших солдатів". Принаймні один із солдатів "відчув загрозу і відкрив вогонь". Двоє заручників загинули на місці, а один дістав поранення й забіг назад у будівлю.
"Солдати чують крик про допомогу на івриті, і командир бригади віддає наказ припинити вогонь, але відбувається ще постріл", - розповів представник ЦАХАЛ.
Третій заручник помер пізніше. Незрозуміло, який із пострілів став причиною його смерті.
У коментарі CNN представник ЦАХАЛ зазначив, що по заручниках стріляв більш ніж один солдат.
"Це суперечило нашим правилам ведення вогню. Я повторюю: це суперечило нашим правилам ведення бойових дій", - сказав він.
За його словами, в районі, де були вбиті заручники, йде "інтенсивний бій".
"Терористи там пересуваються в цивільному одязі. Вони ходять у кросівках і джинсах. Вони намагаються затягнути нас у пастки", - додав співрозмовник CNN.
У п'ятницю були названі імена заручників: Йотам Хаїм, Самер Фуад Аль-Талалка і Алон Шимріз.
Цілком можливо, що вони втекли або були покинуті своїми викрадачами, сказав посадовець.
"У сотнях метрів від цього місця була будівля з написом SOS, і ми все ще намагаємося з'ясувати, чи є зв'язок між цією будівлею і заручниками", - сказав він, додавши, що за фактом вбивства заручників ведеться слідство.
Що передувало: Ізраїльські військові взяли на себе відповідальність за те, що під час боїв на півночі Гази помилково вбили трьох заручників бойовиків ХАМАС.