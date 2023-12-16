У ЦАХАЛ прокоментували загибель ізраїльських заручників, яких помилково вбили

Троє ізраїльських заручників, які були вбиті в п'ятницю солдатами Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в Газі, були без сорочок і розмахували білим прапором, коли в них стріляли, повідомляє Українська правда.

Про це заявив представник ЦАХАЛ у коментарі CNN.

Представник ЦАХАЛ назвав вбивство трьох заручників "трагічною, трагічною подією" і порушенням правил ведення вогню ЦАХАЛ.

За його словами, троє чоловіків вийшли з будівлі "в десятках метрів від позиції наших солдатів". Принаймні один із солдатів "відчув загрозу і відкрив вогонь". Двоє заручників загинули на місці, а один дістав поранення й забіг назад у будівлю.

"Солдати чують крик про допомогу на івриті, і командир бригади віддає наказ припинити вогонь, але відбувається ще постріл" , - розповів представник ЦАХАЛ.

Третій заручник помер пізніше. Незрозуміло, який із пострілів став причиною його смерті.

У коментарі CNN представник ЦАХАЛ зазначив, що по заручниках стріляв більш ніж один солдат.

"Це суперечило нашим правилам ведення вогню. Я повторюю: це суперечило нашим правилам ведення бойових дій" , - сказав він.

За його словами, в районі, де були вбиті заручники, йде "інтенсивний бій".

"Терористи там пересуваються в цивільному одязі. Вони ходять у кросівках і джинсах. Вони намагаються затягнути нас у пастки" , - додав співрозмовник CNN.

У п'ятницю були названі імена заручників: Йотам Хаїм, Самер Фуад Аль-Талалка і Алон Шимріз.

Цілком можливо, що вони втекли або були покинуті своїми викрадачами, сказав посадовець.

"У сотнях метрів від цього місця була будівля з написом SOS, і ми все ще намагаємося з'ясувати, чи є зв'язок між цією будівлею і заручниками" , - сказав він, додавши, що за фактом вбивства заручників ведеться слідство.

Що передувало: Ізраїльські військові взяли на себе відповідальність за те, що під час боїв на півночі Гази помилково вбили трьох заручників бойовиків ХАМАС.