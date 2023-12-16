МВА: В Авдіївці досі перебуває понад тисяча цивільних

В Авдіївці Донецької області, станом на зараз залишається 1230 людей. Тим часом кількість охочих виїхати з міста зменшилася, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш в ефірi телемарафону.

"Вчора нам вдалося вивезти 5 людей. Станом на ранок сьогодні в місті залишається 1230 людей. Звичайно, це багато. Останнім часом бачимо зменшення охочих виїжджати. У середньому в день зараз зголошуються виїжджати 3-6 людей. За період загострення на нашому напрямку виїхало понад 350 людей", - зазначив Барабаш.

Він зазначив, що жителі Авдіївки наразі живуть у підвалах багатоповерхових та приватних будинків. Є непоодинокі випадки, коли мешканці перебувають у своїх квартирах.

"Ворог проводить багато активностей на нашому напрямку. Це десятки атак протягом доби, але наші хлопці не дають їм десь закріпитися. Якщо їм навіть вдається десь трохи просунутися, то одразу відпрацьовує артилерія, міномети та реактивна артилерія. Тобто жодного якогось серйозно закріплення у ворога немає. Смуга оборони навколо нашого міста тримається", - додав Барабаш.

Барабаш також розповів, у боях за місто ворог використовує багато так званих "м’ясних штурмів". До них долучають мобілізованих та групи "Шторм-V" і "Шторм-Z", які перед тим проходять вишкіл.

Яка ситуація наразі в Авдіївці

Лише за останні кілька днів росіяни вели штурмові дії щонайменше у 16 місцях. Є невелике просування на півночі біля Степового, противник час від часу впритул підходить до паркану Авдіївського коксохіму. Також просунувся на півдні на околиці "Виноградників", бої точаться між вулицею Колосова та Ясинівським провулком. Південна промзона більшою мірою, швидше за все, захоплена.