Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАСу в Газі

Армія оборони Ізраїлю в неділю виявила найбільший в історії тунель ХАМАСу на півночі Сектору Гази, неподалік від прикордонного переходу Ерез з Ізраїлем, повідомляє Українська правда.

Тунель довжиною близько чотирьох кілометрів у деяких місцях заглиблюється на 50 метрів під землю і є достатньо широким для проїзду транспортних засобів. Він не заходив на ізраїльську територію.

Одна з шахт була знайдена всього за 400 метрів від контрольно-пропускного пункту Ерез, який до наступу ХАМАСу 7 жовтня полегшував пересування палестинського цивільного населення в Ізраїль на роботу і за медичною допомогою.

За даними ЦАХАЛу, тунель має кілька відгалужень і перехресть, а також водопровід, електрику і лінії зв'язку. У деяких частинах тунелю військові знайшли захисні двері, які мали на меті запобігти проникненню ізраїльських військ всередину.

У тунелі було знайдено "багато зброї", що належить ХАМАСу.

"Його ширина вказує на те, що він призначався для здійснення рейдів на автомобілях проти цивільних осіб у прикордонних громадах Гази" , - сказав у відеозаяві командир Північної бригади дивізії Гази, полковник Хаїм Коен.

За словами Коена, жодна з гілок не заходила на територію Ізраїлю.