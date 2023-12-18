КНДР знову запустила балістичну ракету – вдруге за добу

Північна Корея запустила другу балістичну ракету за останні 24 години біля свого східного узбережжя. На фоні цього прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда скликає засідання Ради національної безпеки, пише Максим Шушко, РБК-Україна.

Ракета швидше за все впаде у водах на захід від головного північного острова Японії Хоккайдо приблизно о 9:37 ранку, заявили в Токіо.

Очільник уряду Фуміо Кісіда сказав, що досі не отримував повідомлень про поранення або пошкодження внаслідок запуску ракет і планує провести засідання Ради національної безпеки для обговорення дій КНДР.

Варто зазначити, що другий запуск стався за кілька годин після того, як Південна Корея повідомила, що КНДР провела випробування балістичної ракети малої дальності в Східному морі.

Ці запуски збіглися з переговорами між США та Південною Кореєю щодо поглиблення співпраці у стримуванні КНДР від застосування ядерної зброї. У рамках цього співробітництва 17 грудня американський атомний підводний човен прибув до південнокорейського портового міста.