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Курс валют НБУ на 18 грудня

Курс валют НБУ на 18 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 18 грудня 2023 року

Курс долара порівняно з 17 грудня виріс до рівня 37.02 за 1 долар.

Євро подорожчав на 10 коп. до 40.51 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 3 коп. до 4.10 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 16 коп. до 47.19 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 8 коп. до 42.73 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 9.39 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 37.021 100 +0.03
EUR Євро 40.512 200 +0.099
RUB Рубль 0.410 150 --0.003
GBP Фунт стерлінгів 47.194 500 +0.16
CHF Швейцарський франк 42.732 300 +0.081
PLN Польський злотий 9.393 600 +0.018

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