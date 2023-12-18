Курс валют НБУ на 18 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 18 грудня 2023 року

Курс долара порівняно з 17 грудня виріс до рівня 37.02 за 1 долар.

Євро подорожчав на 10 коп. до 40.51 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 3 коп. до 4.10 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 16 коп. до 47.19 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 8 коп. до 42.73 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 9.39 за 1 польський злотий.