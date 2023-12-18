Курс валют НБУ на 18 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 18 грудня 2023 року
Курс долара порівняно з 17 грудня виріс до рівня 37.02 за 1 долар.
Євро подорожчав на 10 коп. до 40.51 за 1 євро.
Рубль подешевшав на 3 коп. до 4.10 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 16 коп. до 47.19 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 8 коп. до 42.73 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 9.39 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.021 100
|EUR
|Євро
|40.512 200
|RUB
|Рубль
|0.410 150
|GBP
|Фунт стерлінгів
|47.194 500
|CHF
|Швейцарський франк
|42.732 300
|PLN
|Польський злотий
|9.393 600