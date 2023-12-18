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ППО знищила всі безпілотники, які вночі атакували Україну – Повітряні сили

ППО знищила всі безпілотники, які вночі атакували Україну – Повітряні сили
Фото: twitter.com/DefenceU

У ніч на 18 грудня росіяни атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили усі "Шахеди".

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Всього Україну атакували п'ять ударних безпілотників, окупанти запустили їх з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

"Усі безпілотники збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей", – повідомили в Повітряних силах.

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