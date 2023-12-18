ППО знищила всі безпілотники, які вночі атакували Україну – Повітряні сили
У ніч на 18 грудня росіяни атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили усі "Шахеди".
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Всього Україну атакували п'ять ударних безпілотників, окупанти запустили їх з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).
"Усі безпілотники збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей", – повідомили в Повітряних силах.