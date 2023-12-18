НБУ про ризики зменшення фінансової допомоги: Невизначеність зростає

Україна отримала запевнення від країн Заходу щодо фінансової підтримки у 2024 році. Але невизначеність зростає, і її потрібно враховувати.﻿ Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Щодо ризиків наступного року, то багато уваги до гарантій отримання міжнародної допомоги" , - сказав він на зустрічі з представниками австрійських та німецьких компаній в Україні.

Пишний нагадав, що частково реалізувався ризик ритмічності надходження зовнішнього фінансування.

"Проте запевнення, які ми отримали від партнерів разом з успішним проходженням Україною другого перегляду програми МВФ, дають підстави розраховувати на підтримку донорської коаліції у 2024 році" , - сказав він.

Водночас, як зазначив голова НБУ, "правда також і в тому, що невизначеність зростає, з нею зростають і ризики і нам потрібно зробити висновки з цієї турбулентності і врахувати в подальшій роботі".