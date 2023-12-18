РФ за добу втратила понад 1000 військових, 44 танки і 38 артсистем – Генштаб ЗСУ
За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 1090 своїх військових, 44 танки, 60 бронемашин, 38 артсистем, 3 реактивні системи залпового вогню та іншу військову техніку.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 347160 (+1090) осіб,
- танків – 5783 (+44) од,
- бойових броньованих машин – 10752 (+60) од,
- артилерійських систем – 8175 (+38) од,
- РСЗВ – 926 (+3) од,
- засоби ППО – 610 (+1) од,
- літаків – 324 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6290 (+12),
- крилатих ракет – 1610 (+0),
- кораблів /катерів – 22 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10822 (+56) од,
- спеціальної техніки – 1198 (+4)