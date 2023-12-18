ISW: Росіяни просунулися під Степовим, ЗСУ контратакували поблизу Невельського

17 грудня російські війська продовжували наступальні операції поблизу Авдіївки і досягли незначних успіхів поблизу Степового, водночас українські сили контратакували і просувалися на схід від Невельського.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Також російські джерела стверджували, що російські війська просунулися в напрямку Новокалинового (5 км на північний захід від Авдіївки) і поблизу Красногорівки (3 км на північний схід від Авдіївки), Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки та промислової зони на південному сході від Авдіївки 16 і 17 грудня.

Російські мілблогери стверджували, що російські війська увійшли в околиці Авдіївки, хоча ISW не бачив візуального підтвердження цієї заяви.

Водночас Генштаб України 17 грудня повідомив, що українські сили відбили щонайменше 17 російських атак на схід від Новобахмутівки (7 км на північ від Авдіївки), Степового та Авдіївки та щонайменше 13 російських атак поблизу Первомайського (111 км на південний захід від Авдіївки) та Невельського (15 км на південний захід).

Речник української бригади, яка діє поблизу Авдіївки, заявив, що нещодавно російські війська намагалися наступати на Авдіївку колоною до 10 одиниць бронетехніки, і що українські сили знищили приблизно половину техніки.

Водночас російські джерела стверджували, що окупанти захопили Мар’їнку та продовжили наступальні операції на захід і південний захід від Донецька 17 грудня.

Російські мілблогери стверджували, що російські війська контролюють всю Мар’їнку і наразі очищають околиці населеного пункту. Водночас ISW підкреслює, що не бачив візуального підтвердження російського контролю над усією Мар’їнкою, та й низка російських джерел продовжують закликати інші російські джерела дочекатися офіційного підтвердження.

Крім того, українські війська 17 грудня вели наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри, опубліковані цього дня, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися на північ від Синьківки.

Водночас росіяни проводили наступальні операції на північ від Бахмута, але не просунулися.

При цьому геолокаційні кадри, опубліковані 17 грудня, показують, що російські війська просунулися на північний захід від Хромового (на захід від Бахмута) та в Курдюмівку (13 км на південний захід від Бахмута).

Російські джерела стверджували, що 16 і 17 грудня російські війська просунулися до околиць Кліщіївки та в бік Іванівського.

Але український Генштаб 17 грудня повідомив, що російські сили безуспішно атакували поблизу Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута), Іванівського, Кліщіївки та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Також українські сили продовжували наступальні операції на заході Запорізькій області, але, ймовірно, не просунулися 17 грудня.

Повідомляється, що українські війська утримують позиції на східному (лівому) березі Херсонської області. Російський мілблогер заявляв, що українські сили продовжують перекидати підкріплення на східний берег Дніпра, тоді як росіяни на херсонському напрямку скаржилися на відсутність транспорту для евакуації поранених і відсутність систем радіоелектронної боротьби для захисту від українських безпілотників.