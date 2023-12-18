FT: Угорщину можуть позбавити права голосу в ЄС через Україну

Країни-члени Європейського Союзу розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити угоду про надання пакета допомоги Україні на 50 млрд євро у 2024-2027 роках.﻿ Про це повідомляє Financial Times, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними видання, деякі чиновники у Брюсселі пропонують застосувати процедуру покарання за статтею 7 договору про Європейський Союз 2007 року за порушення верховенства закону, що може призвести до припинення права голосу.

Крок може заблокувати будь-яка інша держава-член, але зміна уряду в Польщі означає, що Угорщина більше не має гарантованого захисника. Проте багато країн нервують з приводу використання того, що, по суті, є найбільшою зброєю ЄС проти держави-члена.

Натомість, за словами чиновників, пріоритет у тому, щоб переконати Орбана, ясно пояснивши те, що вони назвали "повними витратами" його ізоляції. Якщо це не вдасться, 26 інших членів ЄС зможуть укласти угоду про допомогу Україні кожен окремо, хоча це займе час і запропонує лише короткострокове рішення.