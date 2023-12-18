У Міненерго пояснили, чи можливі блекаути у разі сильних морозів

У разі сильних морозів в Україні не прогнозують тривалих відключень електроенергії. Блекаути можуть бути тільки внаслідок стихійного лиха.﻿ Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Блекаути, на жаль, вони можуть бути тільки внаслідок стихійного лиха. І ми мали такі ситуації" , - сказав Галущенко.

Він нагадав про відключення електроенергії в Одеській області через негоду декілька тижнів тому.

"І потім цей циклон пішов на захід України, де так само вплинув на відключення. Знову ж таки, це тільки єдиний фактор, який може бути. Окрім військового впливу" , - додав міністр.

Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів російських окупантів по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.