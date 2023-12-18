У Міненерго пояснили, чи можливі блекаути у разі сильних морозів
У разі сильних морозів в Україні не прогнозують тривалих відключень електроенергії. Блекаути можуть бути тільки внаслідок стихійного лиха. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
"Блекаути, на жаль, вони можуть бути тільки внаслідок стихійного лиха. І ми мали такі ситуації", - сказав Галущенко.
Він нагадав про відключення електроенергії в Одеській області через негоду декілька тижнів тому.
"І потім цей циклон пішов на захід України, де так само вплинув на відключення. Знову ж таки, це тільки єдиний фактор, який може бути. Окрім військового впливу", - додав міністр.
Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів російських окупантів по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.