ФСБ заявила про затримання інформатора ЗСУ та українського "терориста"

Російські силовики заявили, що під Псковом затримано жителя Криму, який шпигував на Україну, а в Іжевську – "українського агента", який нібито збирався підірвати керівника одного з оборонних підприємств, повідомляє Українська правда.

Як повідомляє ТАСС, під Псковом ФСБ затримала жителя Криму у справі про державну зраду на користь України.

За версією слідства, у серпні-грудні 2022 року на території окупованого Криму він здійснював фото- й відеозйомку особового складу, військової техніки та позицій підрозділів Збройних сил РФ, а також за допомогою спеціального програмного забезпечення визначив координати розташування техніки та особового складу.

Щодо цього чоловіка в РФ порушили кримінальну справу за статтею "державна зрада".

А в Іжевську затримали нібито "українського агента", який готувався підірвати одного з керівників оборонного підприємства Удмуртії

На відео затриманий каже, що в будинку своїх бабусі й дідуся він "розламував підшипники для вражаючих елементів СВП (саморобного вибухового пристрою – ред.)", потім залишав їх у банці.