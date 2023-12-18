Остін відвідає Ізраїль на тлі розколу щодо стратегії в Газі – CNN

Міністр оборони США Ллойд Остін відвідає Ізраїль у понеділок, щоб отримати від ізраїльських офіційних осіб більш чітку оцінку їхніх військових операцій у секторі Гази.﻿ Про це пише CNN, повідомляє Європейська правда.

Візит відбудеться на тлі посилення розколу між президентом Джо Байденом і прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у зв’язку зі зростанням жертв серед цивільного населення в Газі.

На Байдена чиниться все більший тиск, як всередині країни, так і на міжнародному рівні, з метою змусити Нетаньягу відмовитися від інтенсивних бомбардувань Гази, які викликали глобальний протест і заклики до тривалого припинення вогню.

Раніше цього місяця телеканал CNN повідомляв, що американські офіційні особи очікують, що до січня Ізраїль може перейти до менш інтенсивної стратегії, яка буде спрямована проти конкретних бойовиків і керівництва ХАМАС.

Високопоставлений представник оборонного відомства заявив у неділю, що ізраїльські силові структури оцінюють умови, необхідні для переходу до цієї наступної фази конфлікту "щогодини, якщо не щодня", і що Остін хоче почути "дуже чітке формулювання їхньої самооцінки" в понеділок.

Остін отримає оновлену інформацію про те, як Армія оборони Ізраїлю, Військовий кабінет і міністр оборони Йоав Галлант оцінюють поточну фазу кампанії в Газі, а також отримає уявлення про те, які показники вони використовують для переходу до наступної фази, сказав офіційний представник оборонного відомства США.