Ізраїль може розпочати наземну операцію проти "Хезболли" у Лівані – ЗМІ

Армія Ізраїлю може почати наземну війну на півдні Лівану проти угруповання "Хезболла".﻿ Про це повідомляє The Times, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Як зазначається, армія оборони Ізраїлю прагне відкинути війська "Хезболли" до річки Літані, що приблизно за 20 кілометрів від ізраїльського кордону.

Ізраїль стурбований тим, що північ країни може постраждати від атаки, подібної до тої, що сталася 7 жовтня з боку терористичного угрупування ХАМАС.

"Те, що сталося на півдні, ніщо в порівнянні з тим, що вони можуть зробити тут. Доктрина Ізраїлю полягає в тому, щоб перевести війну на інший бік" , - заявив виданню Times старший офіцер ізраїльської армії.

Уряд Ізраїлю зараз обговорює, наскільки великою загрозою для країни є "Хезболла".

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант вважає, що країна повинна і далі посилювати стримування на півночі. Цього місяця він оголосив, що "Хезболла" має перемістити свої сили на північ від річки Літані.

"Ми хочемо відновити мир, і ми зробимо це за допомогою угоди або силою з усіма наслідками, що випливають з цього" , - сказав Галант.

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території країни було випущено тисячі ракет і снарядів.

Відтоді почала зростати напруженість і з "Хезболлою". Йдеться про щоденні сутички між сторонами вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

Підтримувані Іраном бойовики "Хезболли" регулярно обстрілюють ракетами ізраїльські аванпости та сили на кордоні. За даними ЗМІ, Сполучені Штати Америки розглядають можливість військової відповіді на випадок нападу "Хезболли" на Ізраїль.