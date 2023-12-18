Країни ЄС утилізували вакцин від COVID-19 щонайменше на 4 млрд євро – ЗМІ

Країни ЄС викинули щонайменше 215 мільйонів доз вакцин проти COVID-19, закуплених у розпал пандемії, що коштувало платникам податків приблизно 4 мільярди євро. Про це свідчить аналіз, проведений виданням Politico, із твердженням, що й ця оцінка може бути заниженою, повідомляє Європейська правда.

З моменту затвердження перших вакцин проти коронавірусу наприкінці 2020 року країни ЄС спільно домовилися про закупівлю 1,5 мільярда доз – більше ніж три на кожну людину в Євросоюзі.

Розрахунки на основі наявних даних показують, що країни ЄС утилізували в середньому 0,7 дози на жителя.

Перше місце посіла Естонія, яка викинула більше однієї дози на одного жителя, за нею йде Німеччина, яка також викинула найбільший невикористаний обсяг вакцин.

З'ясувати, скільки вакцин було утилізовано загалом, непросто, адже уряди неохоче розкривають масштаби відходів, пише видання.

Розрахунки Politico ґрунтуються на даних з 19 європейських країн – 15 з них надали виданню прямі цифри, а дані з чотирьох країн отримані зі ЗМІ.

При цьому видання наголошує, що реальна кількість утилізованих вакцин, ймовірно, набагато вища.

Наприклад, Німеччина надала свої дані про викинуті вакцини у червні. На той час у неї на складах зберігалося ще 120 мільйонів доз вакцин. З того часу виробники вакцин також представили новіші версії, адаптовані до найновіших варіантів коронавірусу, що робить старі вакцини застарілими і з більшою ймовірністю ті підлягають утилізації.

Видання оцінює вартість 215 мільйонів доз викинутих вакцин у понад 4 мільярди євро, виходячи з цін на вакцини, про які повідомляли в ЗМІ. Офіційно ціни не були оприлюднені.

Politico наголошує, що ця оцінка у грошах також є мінімальною.