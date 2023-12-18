На Таврійському напрямку окупанти продовжують піхотні атаки – командувач
На Таврійському напрямку російські війська продовжують активні піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, повідомляє Укрінформ.
"Противник продовжує піхотні атаки - минулої доби активно задіював для їх підтримки бронетехніку та авіацію", - заявив командувач.
Він поінформував, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби російські загарбники завдали 11 авіаударів, провели 38 бойових зіткнень та здійснили 691 артобстріл.
За словами командувача, українські воїни стійко тримають оборону та проводять активні дії на визначених напрямках.
"Загальні втрати ворога минулої доби склали 491 особа та 60 одиниць техніки, шестеро загарбників здалися у полон", - зазначив Тарнавський.
Зокрема, Сили оборони на Таврійському напрямку, знищили 10 танків, 19 ББМ, 8 артсистем, 1 РСЗВ, 1 БпЛА, 20 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки. Ще 50 одиниць техніки ворога пошкоджено.