США видобули більше нафти, ніж прогнозувалося – Bloomberg

США збільшили видобуток сланцевої нафти на 0,8 млн барелів на добу у порівнянні з прогнозами, повідомляє Bloomberg, повідомляє ЛігаБізнес.

Рік тому аналітики американського уряду прогнозували, що у четвертому кварталі 2023 року внутрішній видобуток становитиме в середньому 12,5 млн барелів на добу, але вона сягнула позначки 13,3 млн барелів. Загалом цього року рівень видобутку перевищував прогнозний.

Агентство вказує, що зростання видобутку відбувається, попри скорочення кількості бурових установок, яка цього року зменшилася на 20%. Причиною зростання продуктивності Bloomberg називає інновації нафтовидобування.

"Зростання видобутку сланцевої нафти в США та відновлення видобутку в Ірані та Венесуелі можуть ефективно компенсувати всі запропоновані ОПЕК+ скорочення в першому кварталі 2024 року" , – цитує видання аналітиків Bloomberg Intelligence Фернандо Валлє і Саліха Їлмаза.

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) також вважає, що зменшення попиту на нафту та зростання її видобутку в США не дають ОПЕК+ підвищити ціни на нафту на світовому ринку.

За підрахунками IEA, через добровільне скорочення видобутку частка ОПЕК+ на світовому ринку нафти впала до 51%. Це найнижчий показник із моменту укладення альянсу між ОПЕК і Росією у 2016 році.