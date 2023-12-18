В Україні зменшилася довіра до Зеленського – опитування

Довіра громадян України до президента Володимира Зеленського знизилась з 84% у грудні 2022 року, до 62% у грудні 2023, а довіра до ЗСУ і головнокомандувача Валерія Залужного складає відповідно 96% і 88%. Водночас 59% громадян одночасно довіряють і Зеленському, і Залужному.﻿ Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) 29 листопада - 9 грудня, повідомляє Українська правда.

За результатами опитування, у випадку президента спостепрігається низхідна динаміка, проте він зберігає переважну довіру серед української громадськості.

Так, наразі 62% довіряють президенту, а не довіряють – 18%. У грудні 2022 року 84% довіряли президенту, не довіряли – 5%. Відповідно, якщо баланс довіри-недовіри у грудні 2022 року для президента становив +80%, то зараз він становить +42%.

"Тобто, з одного боку, бачимо суттєве зниження, але, з іншого боку, він лишається однозначно позитивним із значним переважанням тих, хто довіряє президенту, порівняно з тими, хто йому не довіряє" , - вказують соціологи.

Абсолютну довіру в суспільстві зберігають Збройні сили – як і в грудні 2022 року, так і зараз 96% довіряють ЗСУ. Крім цього, 88% українців довіряють головнокомандувачу Валерію Залужному (не довіряють – лише 4%).

Також соціологи вказують на те, що у поточній ситуації важливо розуміти, як "перетинаються" поля довіри до президента і головнокомандувача. У таблиці сума всіх комірок становить 100% і показує, наприклад, яка частка українців водночас довіряють президенту і головнокомандувачу.

Таким чином, за даними таблиці, більшість українців, або 59% – водночас довіряють і президенту, і головнокомандувачу. Частка українців, які мають поляризовані погляди, є досить невеликою. Так, лише 14% довіряють головнокмандувачу і при цьому не довіряють президенту, і лише 1% довіряють президенту, але не довіряють головнокомандувачу.

Опитування було проведено КМІС 29 листопада-9 грудня 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Всього було опитано 1031 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами закордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. КМІС раніше наводив фактори, що можуть впливати на якість результатів в умовах "воєнного часу".